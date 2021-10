Focado no G-4, elenco do Guarani comemora bom resultado no retorno da torcida

11/10/2021 | 13:02



Depois de longos 589 dias, o Guarani enfim reencontrou sua torcida no estádio Brinco de Ouro e, com o apoio vindo das arquibancadas, conseguiu um bom resultado para seguir na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time campineiro recebeu e venceu o Londrina por 3 a 0.

"Sem dúvida é diferente quando o torcedor está presente. É uma satisfação enorme jogar com a torcida novamente. Feliz por contribuir com a equipe mais uma vez. A gente sabia que a vitória era importante pra colar no G-4", destacou o atacante Bruno Sávio sobre o retorno da torcida. O estádio contou com 1.307 pagantes.

Autor do gol que abriu caminho para a vitória, Júnior Todinho lembrou que mesmo após dois anos no clube, esse foi seu primeiro gol com a presença de torcida pelo Guarani. "Pude fazer esse gol para a torcida e estou muito feliz. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas saímos com os três pontos, o que foi o mais importante."

Com o resultado, o Guarani aparece na sétima colocação, com 45 pontos, e está a três do G-4, já que o Goiás, quarto colocado tem 48. A equipe alviverde volta a campo na sexta-feira, quando visita o CRB, em um duelo direto, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h.

LESÃO CONFIRMADA - Apesar do bom resultado, o Guarani informou que o zagueiro Tití passou por exames de imagens mais detalhados e precisará passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele sofreu a lesão durante um treinamento na semana passada. O defensor de 19 anos só voltará aos gramados na próxima temporada.