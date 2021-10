Whindersson Nunes abre o jogo sobre riqueza: Queria ter o dinheiro da fama de rico que eu tenho

11/10/2021 | 12:10



Whindersson Nunes abriu o jogo sobre a fama de rico! O humorista respondeu curiosidades dos seguidores no Instagram Stories e foi questionado sobre o assunto:

Qual a sensação de ser o jovem mais rico da América?

O youtuber, então, revelou não ter tanto dinheiro quanto as pessoas imaginam:

Eu queria ter o dinheiro da fama de rico que eu tenho. Eu não tenho essa grana toda não, galera, eu gasto muito com minhas produções. Tudo meu sou eu que banco. Então, eu trabalho muito e me organizo. Vou começar a juntar mais hoje, depois de investir muito em mim.

Whindersson ainda continua, e revela que já aprendeu sobre o que o dinheiro podia proporcionar:

Eu sou vivido, já rodei o planeta trabalhando e turistando. Tudo isso custa. Aprendi o que tinha de aprender que o dinheiro podia me proporcionar. Quando ajudo em alguma situação, pode ter certeza que não estou dando só o que me resta, é do meu mesmo.