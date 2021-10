Luciana Gimenez surge beijando o namorado em vídeo e rebate pergunta sobre sexo selvagem: Bati no wakeboard

11/10/2021 | 12:10



Parece que o novo romance de Luciana Gimenez está indo do bom ao melhor! A apresentadora, que está curtindo uma viagem pelas praias do Rio Grande do Norte, não esconde que está acompanhada do namorado - e chegou a fazer uma brincadeira com ele em um vídeo do TikTok!

Nas imagens, ela surge com um biquíni cor de rosa super estiloso, e conversa com uma terceira pessoa que grava o vídeo. A apresentadora, então, afirma que está procurando água de coco para tomar e se dirige a um quiosque na praia. Acontece que o suposto vendedor na verdade é o consultor financeiro Renato Breia, com quem Luciana troca um beijo antes do fim da gravação.

O registro, é claro, fez com que muitos internautas pedissem nos comentários das publicações da artista que ela publicasse mais imagens com o amado - enquanto muitos ainda não entenderam a brincadeira e acharam que ela realmente havia beijado o vendedor de cocos!

Outra coisa que chamou a atenção de muitos foi o look da apresentadora, que ainda publicou uma galeria de fotos com o modelito escolhido para o dia. Nos comentários, os internautas dispararam uma série de elogios para Gimenez:

Alguém por favor prenda essa mulher pelo crime de excesso de beleza, pediu uma seguidora;

Fotona! Lu, você deve dormir dentro de uma banheira de gelo para ter esse corpo aí, apontou outra;

Cada dia mais linda, poderosa e sexy, se derreteu um fã.

Os fãs de Luciana, inclusive, parecem estar ousados! A apresentadora acabou abrindo uma caixinha de perguntas através do Stories do Instagram e, além de ser questionada sobre a viagem e sobre a ausência dos filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, ainda teve quem pedisse para fazer um trisal com ela e o namorado, quem se ofereceu para ser escravo sexual da apresentadora e até mesmo quem pedisse um pix! Luciana, é claro, comentou sobre todas as mensagens com muito humor.

Um internauta, por exemplo, chegou a questionar se uma marca roxa na perna da apresentadora seria o resultado de uma noite de sexo selvagem! Luciana, no entanto, afastou a possibilidade:

Não! Bati no wakeboard