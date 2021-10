Com cenários “instagramáveis”, São Paulo ganha primeiro museu da selfie

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/10/2021 | 11:48



No último sábado (9), foi inaugurado o Museu da Selfie na cidade de São Paulo. Localizado no shopping West Plaza, Zona Oeste da capital, espaço conta com 27 pontos ‘instagramáveis’, que prometem render altos cliques para as redes sociais. A ideia é que esses cenários sejam atualizados de tempos em tempos.

O conceito, presente em outros países, como a Áustria, desembarca no Brasil com informações e curiosidades sobre a trajetória da fotografia. Os visitantes, por exemplo, encontrarão a selfie mais famosa da história e descobrirão também números e fatos interessantes sobre o tema. Monitores estarão à disposição para dúvidas e para garantir um bom clique durante a visita.

O Museu da Selfie funcionará de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h. Os ingressos partem de R$ 25 e podem ser adquiridos pelo site oficial ou no próprio local. Haverá pacotes promocionais de acordo com o número de pessoas do grupo.

É importante destacar que todos os protocolos de higiene e segurança estão sendo seguidos no espaço. O número de visitantes também será controlado, para que não haja nenhum tipo de aglomeração no local.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja alguns dos cenários disponíveis no Museu da Selfie: