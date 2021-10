Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assinam acordo de união estável

11/10/2021 | 11:10



Paolla Oliveira e Diogo Nogueira causaram furor nas redes sociais após indicarem que teriam oficializado a união com um casamento registrado apenas no civil. No entanto, segundo Léo Dias, os pombinhos estiveram no cartório apenas para assinarem os documentos de união estável, o que não altera o estado civil dos envolvidos.

Eles apareceram juntos, usando roupas brancas, em um cartório na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, levantando especulações sobre o casório. O casal teria sido atendido pelo cartório em casa para não chamar a atenção dos curiosos.

Em nota ao jornal Extra, a assessoria de imprensa do cantor negou o casamento: Foram só umas questões pessoais a resolver no cartório. Não procede esta especulação de casamento, disse.

Em meio a tudo isso, Diogo reforçou os boatos de que ele e Paolla estão mais firmes e fortes do que nunca ao aparecer com uma aliança no pescoço. No Instagram, a atriz compartilhou clique coladinha com o amado, deixando o colar com o pingente de anel visivelmente à mostra.