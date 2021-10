Alexandre Correa, Cássio Reis e mais famosos marcam presença em evento de Instituto que apoia jovens na luta contra o câncer

11/10/2021 | 11:10



Não é novidade que alguns famosos fazem questão de apoiar certas causas e entidades. Um exemplo disso é a atuação de celebridades como Eliana, Alexandre Correa e Cássio Reis na antiga AHPAS (Associação Helena Piccardi de Andrade Silva), atualmente conhecida como Instituto Heleninha, que há 21 anos presta suporte para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que fazem tratamento contra o câncer. No dia 8 de outubro, inclusive, o Instituto realizou a inauguração de um espaço focado no acolhimento emocional e apoio às crianças, jovens e famílias atendidas pela entidade.

Em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, o Instituto Heleninha aproveitou a inauguração para promover rodas de conversa sobre Diversidade e Plano de Vida, contação de histórias, brincadeiras e workshops, além de divulgar o Bazar Social e arrecadação para a campanha de Dia das Crianças da instituição.

Pelo segundo ano seguido, as atividades foram promovidas de modo online, evitando aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. Alguns voluntários como Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, marcaram presença na cerimônia de inauguração.

Celso Rodrigues, presidente da antiga AHPAS, destaca que mesmo durante o surto do novo coronavírus, o trabalho do instituto não parou - na verdade, ele acabou se intensificando, de modo que o número de crianças e adolescentes atendidos pelos voluntários passou de de 43 para 117.

Temos um orgulho muito grande pois, em 2020, conseguimos manter nossas atividades. Nenhuma criança assistida por nós deixou de receber o tratamento para o câncer.

Com tanto para comemorar, é claro que Tatiana Piccardi, fundadora do Instituto Heleninha e mãe da pequena Helena Piccardi - que morreu de câncer aos 5 anos de idade e inspirou a criação da organização - também foi homenageada, recebendo flores pelas mãos do ator Cássio Reis.

A apresentadora Eliana, que é madrinha do projeto, também deu sua própria declaração para celebrar os 21 anos de atuação da ONG:

Como madrinha dessa instituição, sinto que minha função é a de uma mensageira, de levar a visão do Instituo Heleninha Brasil afora, para que cada vez mais pessoas possam conhecer a causa e mais crianças possam ser ajudadas. Muito mais crianças, adolescentes e suas famílias poderão se beneficiar, sendo apoiadas na caminhada difícil que enfrentam diariamente. É tempo de renovação para essa entidade que tanto admiro e que sinto orgulho de amadrinhar há 14 anos.