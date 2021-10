Lançamento: Du Smart Buds é o novo fone de ouvido da Xiaodu, marca da Baidu

Da Redação

A Xiaodu, marca de produtos com inteligência artificial da Baidu, lança hoje (11) seu primeiro earbuds. Batizado de Du Smart Buds, o gadget se destaca pelo preço atrativo: US$ 19,99. Os interessados já podem comprá-lo via AliExpress – sai a partir de R$ 115,80, sem taxas e impostos inclusos; na compra da segunda unidade, ganhe 5% de desconto.

Performance do Du Smart Buds

Os fones de ouvido Du Smart Buds prometem entregar um som de qualidade e baixa latência. Para isso, contam com tecnologia de Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC), índice de resistência de 32 ohms e frequência de 20 Hz – 20 kHz. A conexão é feita via Bluetooth 5.0, compatível com aparelhos Android e iOS.

O maior diferencial, porém, está nas funções de inteligência artificial. O produto consegue gravar as conversas e também transcrever notas, disponibilizando-as no aplicativo oficial da Xiaodu (disponível para Android e iOS). O último recurso, contudo, só é compatível com os seguintes idiomas: inglês, chinês e japonês.

Quando o assunto é comando, cada plugue vem com funções sensíveis ao toque, que permitem controlar músicas e chamadas telefônicas. O usuário também pode realizar a gestão com ajuda do assistente de voz DuerOS 6.0 – recurso, entretanto, é mais adequado para residentes da China.

A vida útil dos fones de ouvido é de 4 horas. Com o estojo de carregamento, é possível conseguir mais três cargas, totalizando 16 horas. O dispositivo é alimentado por meio de um cabo USB-C, presente no kit. O nível da bateria, por sua vez, pode ser monitorado via Xiaodu App.

Detalhes do design

Cada driver do Du Smart Buds tem 13 mm e pesa 3,7 gramas. A Xiaodu ainda afirma usar materiais que são “skin-friendly”, ou seja, confortáveis e aderentes ao ouvido, evitando, assim, incômodos durante longas jornadas.

O nível de proteção dos fones de ouvido contra umidade corresponde ao padrão IPx4. Tal nomenclatura indica que o produto é resistente contra respingos d’água e suor, mas não é recomendável usá-lo em piscinas.

Em relação ao estojo de carregamento, o acessório é compacto, tendo apenas 5,6 cm de largura e 5,2 cm de altura. Isso significa que pode ser transportado com facilidade em bolsas, mochilas e até mesmo no bolso da calça.

