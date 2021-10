Aos 77 anos de idade, Chico Buarque realizará cirurgia na coluna

11/10/2021 | 10:10



Chico Buarque, de 77 anos de idade, irá passar por uma cirurgia na terça-feira, dia 12, segundo informações da revista Veja.

O cantor e compositor deverá ser submetido a um procedimento na coluna em um hospital no Rio de Janeiro.

Ele sofre de uma uma estenose no canal vertebral, um estreitamento fora do normal no espaço entre as vértebras, que causa dores.

O procedimento, chamado de artrodese, consiste na fixação de placas e parafusos, que estabiliza as vértebras da coluna, além de manter o alinhamento e o espaço necessário entre elas.

Após a cirurgia, o artista deverá ficar uns dias internado e poderá voltar às atividades normais depois de cerca de quatro meses de recuperação.

Recentemente, o cantor se casou com a advogada Carol Proner em uma cerimônia discreta. Juntos desde 2017, eles oficializaram a união no civil. Apesar do matrimônio, eles optaram por viver em apartamentos separados no mesmo prédio no Leblon, bairro da zona sul carioca.