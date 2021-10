Rafaella defende Neymar Jr. após Galvão Bueno supostamente chamar jogador de idiota

11/10/2021 | 10:10



Rafaella Santos não ficou calada diante do suposto xingamento de Galvão Bueno a Neymar Jr. Na noite do último domingo, dia 10, a irmã do craque do futebol usou as redes sociais para reagir à situação.

- Aí, um certo senhor, que já tinha falado nos meus stories passado, durante a transmissão, chamou o meu irmão de idiota. Será ele ou você?

Em outra publicação, Rafaella completou:

- Olha, ainda bem que eu não jogo bola... Senão, eu ia pegar alguém pelo cabelo, bater boca, tomar cartão vermelho, amarelo, verde, azul, o que tivesse.. Não tenho essa paciência que meu irmão tem. Ele tem muita paciência, parabéns.

Entenda a polêmica

Um áudio vazado durante o empate entre Brasil e Colômbia, no qual supostamente Galvão Bueno chama Neymar de idiota viralizou na internet e causou a maior discussão.

Na gravação, o repórter Eric Faria, que estava no estádio, informava que Neymar, diferentemente dos outros jogadores, deixou o campo assim que o juiz apitou o jogo pela última vez. Enquanto o jornalista falava, era possível ouvir alguém - que supostamente seria Galvão Bueno - reagindo a fala de Eric, chamando Neymar de idiota.

Apesar dos internautas logo concluírem que a voz ouvida na TV era a tão conhecida voz de Galvão Bueno e que ele estava se referindo à atitude de Neymar, não é possível cravar que o comentário tenha sido dirigido ao camisa 10 da seleção brasileira de futebol. No Twitter, no entanto, os telespectadores já deram suas opiniões sobre o assunto, assim como Rafaella, que cravou que a declaração se referia ao craque.

Por enquanto, Galvão e Neymar Jr. não se pronunciaram sobre a polêmica.