Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/10/2021 | 09:29



A Polícia Civil investiga o PM (Policial Militar), Adelmo Dioclecio Silva, de 44 anos, que atirou em quatro pessoas em um mercado, na Estrada da Cooperativa, em São Bernardo, na noite deste domingo (10). O policial, que estava de folga, atirou em uma idosa, de 65 anos, que não resistiu aos ferimentos no quadril e faleceu e em outras três pessoas, dois homens de 43 anos, atingido no pé e 44, ferido no rosto, e uma mulher de 39, baleada no tórax. As vítimas são da mesma família e trabalhavam no estabelecimento.

Adelmo também acabou baleado e a Polícia ainda investiga se ele tentou se matar com um tiro na cabeça após realizar os disparos contra a família. Segundo informações iniciais, ele está internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Os três sobreviventes foram levados para o Hospital Assunção, em São Bernardo.

De acordo com informações do BO (Boletim de Ocorrência), o estabelecimento chamado Mercado Conquista estava revirado após a chegada da polícia e havia manchas de sangue no local. Adelmo teria entrado no local "atirando sem motivo aparente" e utilizando arma de fogo de sua propriedade.

A equipe de policiais ainda conversou com a esposa de Adelmo que informou não fazer a "menor ideia" do que o motivou a atirar contra aquelas pessoas e que não conhece as vítimas. Ela também informou que Adelmo saiu de casa ontem por volta das 11h, alegando que iria até São Paulo. A esposa ainda esclareceu aos policiais que seu marido "não tem nenhum transtorno psiquiátrico diagnosticado".

Ainda de acordo com o BO, uma outra testemunha, filho de uma das vítimas, e que também estava no local, comentou que Adelmo "entrou atirando enquanto repetia diversas vezes a frase: vocês não queriam morrer?" e comenta que também não conhece o atirador e não presenciou nenhuma discussão ou qualquer outro fato que pudesse ter servido de motivação. Essa vítima se esconder na cozinha e ligou para a Polícia Militar.

O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo. Adelmo foi detido por homicídio qualificado.