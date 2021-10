Tadeu Schmidt celebra após ser anunciado no BBB: Radiante

11/10/2021 | 09:10



É oficial! Na noite do último domingo, dia 10, Tadeu Schmidt foi anunciado como o novo apresentador do BBB após Tiago Leifert anunciar que está de saída da TV Globo. No Fantástico, Boninho contou a novidade através do Big Fone e o apresentador, claro, comemorou.

- Eu estou muito feliz e orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é um máximo! É uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira. E logo quando o programa completa 20 anos. Eu só quero agradecer! Eu tô radiante, empolgadíssimo, e ao mesmo tempo com o coração apertado. Vou deixar o Fantástico, estou aqui há 14 anos. De realização plena, de tantos momentos que mudaram a minha vida e eu nunca vou esquecer.

A novidade vem com uma dança das cadeiras na emissora1 Maju Coutinho passa então a assumir o lugar ocupado por Tadeu no Fantástico. Já César Tralli ocupa a cadeira de Maju no Jornal Hoje, enquanto Alan Severiano passa a apresentar o SP1.

Maju também participou do Fantástico e falou sobre a novidade, fazendo uma observação sobre o momento especial:

-Aceitei esse convite com muita alegria. Apresentar o Fantástico ao lado da Poliana é histórico, são duas mulheres no comando do Show da Vida.