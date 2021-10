Grande ABC tem 715 vagas de emprego nesta semana

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/10/2021 | 08:11



Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, nesta semana o Grande ABC possui 715 vagas de empregos disponíveis. As exceções são Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que não informaram.

Em Santo André, no CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) são 41 vagas. Deste total, existem vagas para pedreiro (cinco), desenvolvedor full-stack (cinco) e operador de prensa (quatro). Para atendimento presencial, o candidato deve agendar horário pelo telefone 4433-0776.

A Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, disponibiliza 50 oportunidades. Há vagas para auxiliar de operações logísticas, com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.000 e auxiliar de enfermagem com salários entre R$ 3.500 até R$ 4.000. Os candidatos devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Já em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 198 oportunidades de recolocação, com destaque para vendedor interno (50) e agentes de coleta (32). A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferta 292 vagas. O cadastramento é feito pelo Portal do Emprego no site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Em Diadema são 65 oportunidades de trabalho, sendo que a maioria (dez) é para técnico de enfermagem. Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br. Há também 57 vagas para PCDs (Pessoas Com Deficiência), a maioria para trainee (20) e operador de vendas (20).

Já em Mauá são 12 vagas. O centro público de emprego fica na Rua Jundiaí, 63, no bairro Matriz.