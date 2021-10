Tite elogia atuação de Neymar como líder da seleção brasileira: 'Bem marcado'

11/10/2021 | 07:00



O técnico da seleção brasileira discorda que Neymar tenha tido uma atuação apagada diante da Colômbia. Perguntado sobre o desempenho do camisa 10 durante entrevista coletiva, Tite exaltou a atuação de Neymar como líder da equipe e disse que a expectativa é de que ele faça grandes jogadas sempre, mas destacou a atuação coletiva do jogador.

"Nós tivemos uma participação coletiva importante e o Neymar foi bem como líder. Talvez a expectativa em cima dele seja de que ele faça jogadas excepcionais a todo momento. Ele foi muito bem marcado também, às vezes dobrada a marcação em cima dele", afirmou o técnico.

Antes da partida, que terminou empatada por 0 a 0, Neymar foi assunto por conta de uma declaração de que a Copa do Mundo de 2022 pode ser sua última. O jogador disse que não sabe se terá "condições de cabeça" para o futebol depois disso. Companheiro de seleção de Neymar, o volante Fred comentou as falas do atacante e disse que torce para que Neymar fique muitos anos na seleção.

"O Neymar é um grande jogador, todos sabem da pressão que ele sente. Esperamos fazer uma grande Copa e buscar o título. É difícil falar isso, mas a gente torce para ele ficar muito tempo na seleção, pela qualidade técnica. A pressão é claro que desgasta um pouco, mas torcemos por ele", comentou o jogador do Manchester United.

Fred também falou de si, já que voltou a ganhar oportunidades como titular na equipe. O volante exaltou a briga por posições na seleção, a qualidade dos atletas e garantiu que todos estão preparados para entrar em campo.

"Não sei se serei titular no próximo jogo, mas fiquei muito feliz pelo meu desempenho e pelo desempenho de toda equipe. Estamos todos preparados. A disputa por lugar na seleção é muito difícil, é uma das maiores do mundo. Fiquei muito feliz por jogar novamente hoje. Quanto mais jogadores de qualidade tivermos, melhor. Essa disputa é boa", finalizou.