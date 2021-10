Messi brilha e comanda a vitória da Argentina sobre o Uruguai por 3 a 0

10/10/2021 | 22:35



Com mais uma grande atuação de Lionel Messi, a Argentina derrotou o Uruguai pelo placar de 3 a 0, neste domingo, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em jogo atrasado da quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. As duas seleções protagonizaram um jogo bem movimentado, que terminou com vitória segura dos argentinos com gols de Messi, De Paul e Lautaro Martínez.

Com a vitória no jogo atrasado, a Argentina chega a 22 pontos e fica ainda mais próxima da Copa do Mundo, na vice-liderança, a seis pontos do líder Brasil. Já o Uruguai continua com os mesmos 16 pontos, na quarta colocação.

A partida começou com grandes tentativas de finalização do Uruguai já nos primeiros minutos. A Argentina respondeu com boas criações logo cedo também. Aos 20 minutos, Luiz Suárez emendou um lindo voleio, mas o goleiro Martínez fez mais uma boa defesa. As duas seleções continuaram apresentando postura ofensiva e chegaram perto de abrir o placar. Aos 32, Lo Celso chegou a acertar o travessão uruguaio em uma bela jogada.

Depois de muitos lances de perigo, em um momento em que a Argentina começava a dominar mais o jogo, o placar finalmente foi aberto. Messi tentou um lindo passe de trivela para Nico González, mas a bola enganou o goleiro Muslera e foi parar no fundo das redes, aos 32 minutos.

A partir daí, o Uruguai não se encontrou mais no jogo. Ainda deu tempo da Argentina fazer mais um no primeiro tempo, aos 43 minutos. Após uma sequência de erros de Messi e Lautaro, a bola sobrou limpa dentro da área para De Paul finalizar e fazer 2 a 0.

O Uruguai colocou Cavani em uma das tentativas de reagir no segundo tempo, mas Messi estava inspirado. Aos 16 minutos, o atacante do Paris Saint-Germain fez ótima inversão para De Paul, que cruzou de primeira para Lautaro Martínez completar para o gol, fazendo 3 a 0.

Com a boa vantagem no placar, a Argentina esteve mais perto de fazer o quarto do que o Uruguai diminuir. Muslera teve que interferir mais de uma vez para o placar não ser ampliado até o apito final.

Argentina enfrentará o Peru nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), novamente no estádio Monumental de Núnez. Já o Uruguai encara o Brasil, no mesmo dia, às 21h30, na Arena Amazônia, em Manaus. Ambos os jogos serão válidos pela 12.ª rodada das Eliminatórias.