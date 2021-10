Protagonismo político

Do Diário do Grande ABC



11/10/2021



Quando o ex-presidente Michel Temer foi chamado a Brasília, dois dias após os atos realizados por Jair Bolsonaro no 7 de Setembro, e teve papel preponderante nas declarações em que o presidente amenizou o discurso belicoso e disse que as ameaças e desafios feitos nos palanques ocorreram em razão do ‘calor do momento’ e que cumpriria rigorosamente o que dita a Constitutição Federal, foi como se finalmente os adultos da sala tomassem pé da situação e colocassem ordem na casa.

Temer pode ser amado ou odiado. Porém, é preciso que seja respeitado. É uma das pessoas que mais conhece os bastidores políticos do País. Com seu jeito peculiar de falar e agir, tem conhecimento de sobra para atuar na solidificação ou na implosão de qualquer governo. Portanto, é melhor tê-lo como aliado do que como adversário.

Com a experiência acumulada em décadas de atuação, Temer assegura que não há clima para qualquer aventura golpista. Que Bolsonaro pode até elevar o tom, como tem feito sistematicamente, mas não encontrará terreno para ir além disso, pois a democracia brasileira está solidamente consolidada.

Por outro lado, desaconselha qualquer tentativa de impeachment de Bolsonaro no momento. Neste caso porque as eleições estão bem próximas e isso causaria enorme confusão no País. Logo, o mais sensato é esperar pelo resultado das urnas, pois, como prega a Constituição Federal, o poder emana do povo.

Em resumo, as declarações de Temer, publicadas nas páginas seguintes deste Diário, revelam que, de um jeito ou de outro, as instituições estão funcionando. Que o presidente governa, o Legislativo faz as leis e o Judiciário cuida de administrá-las.

Isso posto, passou da hora de cada um assumir o seu papel. Trabalhar dentro de sua esfera de atuação. Cumprir as funções da melhor forma possível. É o único jeito de superar os graves danos causados pela pandemia de Covid-19. Essa crise já é suficientemente grave, o País não precisa de outras.