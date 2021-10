Christina Ricci se casa dois meses depois de anunciar sua gravidez

10/10/2021 | 18:25



Christina Ricci surpreendeu seus seguidores neste domingo, 10, ao postar duas selfies em frente a um arranjo de flores, segurando um buquê, ao lado do hairstylist Mark Hampton, ambos de camisa branca.

A legenda explica a cena: "Sr. e Sra" (com emoji de igreja e coração), escreveu a atriz que se casou sem anúncio prévio.

Há dois meses, Ricci anunciou que está grávida: "A vida fica cada vez melhor", escreveu no post com a foto do ultrassom.

A artista foi casada por 7 anos com James Heerdegen, com quem tem um filho, Freddie, 7. Ela acusou o ex-marido de violência doméstica durante a pandemia.

A atriz está na série Yellowstone, a produção de maior sucesso da Paramount atualmente, que estreia a quarta temporada em 14 de novembro.