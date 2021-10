Ana Maria Braga faz homenagem à cachorrinha que morreu: A falta que ela me faz

10/10/2021 | 17:11



Quem acompanha Ana Maria Braga sabe do amor que ela tem por seus cachorrinhos. A apresentadora encantou seus seguidores neste domingo, dia 10, com uma homenagem feita à sua cachorrinha, chamada Sombrinha.

Na publicação, ela escreveu: A falta que ela me faz, mas sou feliz pelos anos que passamos juntas. Essa era minha Sombrinha, morreu no começo do ano passado.

Nos comentários, os internautas encheram as fotos de elogios, e colegas próximos disseram que o animalzinho realmente faz muita falta:

Eles são puro amor.

Só quem passa por isso pra saber como é triste.