Em boa fase, Bia Haddad se prepara para encarar número 3 do mundo em Indian Wells

10/10/2021 | 17:09



A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia aproveitou bem a oportunidade no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ela entrou de "lucky loser", com uma desistência na chave principal de uma tenista cabeça-de-chave e não desperdiçou a chance. Diretamente na segunda rodada, venceu a egípcia Mayar Sherif, atual 72.ª do ranking da WTA, na noite de sábado, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0), para avançar na competição.

"Fiz um trabalho muito bom, conduzi bem o jogo e consegui sair bem com a vitória. O tênis é um esporte maluco, que dá uma oportunidade nova a cada semana, e nessa semana tive ainda mais sorte, já que entrei de 'lucky loser'. Acho que também consegui lidar muito bem no jogo comigo mesma, conduzindo minhas emoções e minha conversa interna. Tomei boas decisões, fui agressiva quando precisei e estou bem feliz no geral", afirmou a brasileira.

"Agora é aproveitar o dia pra fazer treino específico, recuperar o corpo e a cabeça e ir com tudo amanhã (segunda-feira)", disse Bia Haddad Maia, atual número 1 do Brasil e 115.ª colocada do ranking da WTA - já chegou a estar em 58.º lugar.

Esta foi a primeira vitória da brasileira em um torneio deste nível desde o WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, em 2018, e também foi o primeiro triunfo contra uma Top 100 desde Wimbledon, em 2019. Agora, a próxima adversária de Bia Haddad Maia será a checa Karolina Pliskova, a atual número 3 do mundo. Será a segunda vez que as tenistas se enfrentam, com vitória da adversária no Aberto da Austrália em 2018.