Kelly Key diz não ter tabu para falar com os filhos sobre sexo: Sem nenhum tipo de constrangimento

10/10/2021 | 15:10



Kelly Key usou o Instagram Stories para responder curiosidades dos seguidores sobre sua família! A cantora, que é mãe de Artur, de quatro anos de idade, Vitor, de 16 anos e Suzanna, de 20 anos, foi questionada como se sentiu ao falar com eles sobre sexo:

Foi desconfortável falar sobre sexo com a Su quando ainda era adolescente?

Não. Com nenhum dos dois mais velhos [foi desconfortável], que já falamos com mais clareza sobre sexo. Sou bem aberta e transparente em relação a qualquer tema! Acho que quando a dúvida surge, temos o dever de responder com sinceridade. Sem nenhum tipo de constrangimento, tabu ou temas proibidos, respondeu.

A cantora também explicou como fala sobre o tema com o filho mais novo:

O Tuca é o mais espertinho em relação ao corpo e suas diferenças. Mesmo ele tendo apenas quatro anos, sempre que uma pergunta cabeluda aparece, eu mantenho a minha posição em responder com clareza e sinceridade. Na minha opinião, não existe idade certa para falar sobre o tema. Existe, sim, o momento certo. E qual é? Quando a dúvida surge.

Kelly Key ainda chamou a atenção ao posar junto com Artur e Vitor durante uma viagem. Na legenda da publicação, feita no último sábado, dia 9, a cantora escreveu:

Ma boys [Meus meninos, em inglês] Faltou ma girl [minha menina].

A foto da artista recebeu uma série de elogios, como você pode ver abaixo:

Parece ser irmã, afirmou uma pessoa.

Família linda, comentou outra seguidora.

Lindos, escreveu uma internauta.