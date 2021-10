Jake Gyllenhaal pediu ajuda para Tom Holland após ter crise de ansiedade nas gravações de Homem-Aranha

10/10/2021 | 15:11



Jake Gyllenhaal desabafou sobre as gravações do filme Homem-Aranha: Longe de Casa. Segundo o site The Hollywood Reporter, o ator se sentiu sobrecarregado e teve uma crise de ansiedade nos bastidores da produção. Ao apresentador Howard Stern, Jake revelou:

- É difícil, cara. Essa atuação é difícil. Tudo isso. Esse mundo é enorme. E eu me juntei a esse mundo no meio da corrida; um trem que já estava se movendo.

Jake ainda afirmou que a dinâmica do filme permitia que mudanças pudessem acontecer a qualquer momento, e que isso contribuiu para deixá-lo ansioso:

- Eu estava pirando. Foi uma cena com [Samuel L.] Jackson, Tom... havia vários atores naquela cena. E eu me lembro de não ser capaz de lembrar minhas falas. Eu era a tábua de madeira. E eles disseram: Opa.

Depois disso, o ator pediu ajuda para Tom Holland:

- E eu fui até Tom Holland e disse: Cara, me ajude. Ele disse: Está tudo bem, cara. Apenas relaxe. Era como se ele fosse eu em tantas situações. E eu finalmente fiz. Eu só coloco muita pressão sobre [mim] porque amo esse mundo.

Por fim, o artista afirmou que, na ocasião, explicou para o diretor que a situação iria melhorar:

- Eu tive que subir e falar tipo: Olha cara, acabei de sair da Broadway fazendo um show solo por uma hora e meia no palco, eu consegui isso. Por favor acredite em mim.