Mion chora quando Jonathan Azevedo cita seu filho Romeo durante o 'Caldeirão'

10/10/2021 | 14:23



O ator Jonathan Azevedo participou do Caldeirão neste sábado, 9, e emocionou Marcos Mion ao falar sobre a relação do apresentador com seu filho Romeo, 16, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os dois conversavam sobre uma conquista importante do ator relacionada à família. Jonathan contou para Mion que conseguiu comprar uma casa para sua mãe devido ao sucesso de seu personagem Sabiá, que ele interpretou na novela A Força do Querer.

Para a surpresa do apresentador, o ator continuou a sua fala exaltando a relação de pai e filho, dizendo que isso o faz acreditar na bondade.

"Quando eu vejo essa sua relação com o Romeozão, é nisso que eu acredito. É no meu irmão que eu acredito, na minha comunidade. Tem muita gente boa e nós precisamos elevar as pessoas de bem para que elas acreditem que, dentro dessa guerra mundana, nós vamos vencer", declarou Azevedo.

Mion não segurou as lágrimas e agradeceu o carinho que o amigo tem pelo seu filho. "O amor que você sente pela vida, o amor que você sente pelos seus e que você divide... Por exemplo, uma coisa que você não precisava, mas você faz questão de representar e de me falar sempre, o amor que você sente pelo meu filho, pelo Romeo. E toda vez você faz questão de falar disso de uma forma tão verdadeira", disse Mion emocionado.

Chorando, o apresentador falou sobre as necessidades do seu garoto. "O que ele (Romeo) precisa é de um reconhecimento, de amor puro, que enxergue através, que enxergue... Não consigo nem falar. Isso tem que ser levado para o Brasil como exemplo para todo mundo", afirmou Mion.

Na sexta-feira, 8, ele fez uma postagem na rede social mostrando um bilhete de boas-vindas que Romeo fez. "Romeo tem 16 anos e finalmente está conseguindo ler e escrever!", comemorou Mion. "Não é a coisa mais linda desse mundo? A letrinha dele!"