Kim Kardashian fala sobre sex tape, Kanye West, namoro de Kourtney e agita a internet

10/10/2021 | 13:10



Kim Kardashian deixou a internet agitada na noite do último sábado (9) durante apresentação do programa humorístico norte-americano chamado Saturday Night Live.

No monólogo de abertura, a empresária citou alguns assuntos polêmicos de sua vida, como o sex tape vazado, a relação com Kanye West e a candidatura política do ex-marido.

- Eu sei, estou surpresa em me ver aqui também. Quando me convidaram, eu fiquei tipo: Vocês querem que eu apresente? Por quê? Nem tive uma première de filme em um longo período de tempo. Digo, na verdade, tive aquele único filme lançado, e nem me disseram que ele iria estrear, começou ela, em referência ao vídeo de conteúdo sexual que foi vazado na internet.

Em seguida, Kim continuou:

- Estou muito contente por estar aqui para mostrar a vocês que sou muito mais do que apenas um rosto bonito e um cabelo bonito, uma maquiagem ótima, peitos incríveis e uma b***a perfeita. Basicamente, sou muito mais do que aquela foto de referência que a minha irmã mostrou para os seus cirurgiões plásticos.

A empresária ainda relembrou a candidatura do ex-marido para a presidência dos Estados Unidos:

- Não vou me candidatar a presidente. Não podemos ter três políticos falidos em uma família.

Por fim, ela finalizou:

- Eu me casei com o melhor rapper de todos os tempos. Um gênio talentoso que me deu quatro filhos incríveis. (...) Sei que isso parece maldoso, mas as pessoas ficam me dizendo que a comédia vem da verdade. E, se tem algo que eu sempre me esforço para ser é genuína. Então só quero falar o quão animada estou por estar aqui em cima do palco hoje; digo, estou acostumada a ter 360 milhões de seguidores observando cada passo meu; e tipo, quantas pessoas estão nos assistindo agora? Dez milhões? Então, para mim, esta noite é só para relaxar e ter intimidade.

A socialite ainda participou de um vídeo em que interpreta a irmã, Kourtney, que namora Travis Barker, além de outro vídeo inspirado em Aladdin.

A seguir, veja a reação de alguns internautas:

Nunca pensei que realmente escreveria isso, mas Kim Kardashian foi realmente engraçada no SNL noite passada.

O monólogo de abertura de Kim Kardashian no SNL foi muito bom.

Kim Kardashian, seu monólogo de abertura no SNL foi o melhor que vi em muito tempo! Você é muito engraçada!!