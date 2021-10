Murilo Benício revela que só entrou em O Clone porque outros atores recusaram: - Uma loucura de trabalho

10/10/2021 | 12:10



Murilo Benício e Giovanna Antonelli comentaram sobre o trabalho em O Clone! Os atores estiveram no programa Altas Horas do último sábado, dia 9, e relembraram as gravações da trama. Murilo contou como foi interpretar mais de um papel na mesma novela:

- Foi mais cansativo, para falar a verdade, e era uma época que a gente não sabia fazer isso direito [um ator fazer mais de um papel]. Eu lembro que era uma loucura de trabalho, mas eu só trago lembrança boa dessa novela. Foi muito bom.

Ele ainda revelou que outros atores não quiseram o papel:

-É impressionante como que O Clone faz sucesso até hoje, porque é uma coisa atemporal. Quando uma história funciona, ela independe de tecnologia ou qualquer coisa. A gente tem que falar muito da Gloria Perez quando fala de O Clone. Eu lembro que só fiz essa novela porque teve ator na minha frente que não quis fazer de medo [falando]: Que história maluca. A Glória Perez fazia histórias bem doidas e é pioneira, visionária, e a gente tem que falar.

Giovanna explicou como conseguiu o papel de Jade:

- Eu tinha feito Laços de Família como a Capitu logo antes da Jade. Lembro que começaram a preparar essa novela nova e tal, e marquei o chat com uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é o diretor, que foi meu anjo da guarda. Ele foi a primeira pessoa que falou do meu nome porque a gente tinha feito Laços de Família juntos. Ele jogou meu nome na roda e tinham várias possibilidades de várias outras atrizes. Chegou até mim porque tinha que ser e eu agarrei com unhas e dentes.

Os atores, que interpretaram um par romântico na trama e que depois tiveram um filho juntos, revelaram como se conheceram:

- O Murilo eu já conhecia o trabalho dele antes da novela acontecer. Quando eu soube que ele ia fazer a novela eu fiquei muito feliz, porque achava ele um ator incrível e ia ser muito bom a gente trabalhar junto. O resultado foi incrível não só na novela como na vida pessoal.

- Achava, né, brincou Murilo.

- Ah, palhaço. É porque a gente teve o Pietro e a gente só pode ter esse menino incrível, esse príncipe, por causa desse encontro, disse Giovanna.

Os artistas ainda aproveitaram para relembrar os bastidores da novela:

- A primeira cena que o Lucas vê a Jade. A cena icônica que o véu verde cai eu fiz pra um durex, gente, porque a gente não conseguia parar de rir. O horário do estúdio acabando, a nossa diretora querida [estava falando]: Gente, para. Vocês estão de palhaçada. E eu falei: Então, sai, para ele, porque eu tinha que fazer a cara de final de capítulo. De repente, eu só vejo a mão do Murilo entrando em quadro mostrando o lugar que eu tinha que olhar ele, contou Antonelli.

- O que é muito curioso é que desde o começo a gente não se entendeu. A gente não conseguia olhar para a cara do outro sem rir. Então, a gente fazia aquelas cenas chorando e, às vezes, eu botava uma fita durex na parede para ela olhar e ouvir eu falando o texto para ela. Se a gente se olhasse, a gente começava a rir um do outro e isso durou meses de novela, completou Murilo.

Pietro, filho dos atores, também participou do programa, mas afirmou que não pretende ser ator:

- Estou muito incerto, tem muitas coisas que eu me interesso. Não vai ser ator, já digo logo aí para vocês. Não sei o que vou fazer ainda.

- Essa profissão é tão difícil, tão complicada, que a gente até fica um pouco aliviado, concluiu Murilo.