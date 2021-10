Marília Mendonça se pronuncia sobre suposta traição que teria colocado fim no namoro com Murilo Huff

10/10/2021 | 11:10



Marília Mendonça é o tipo de mulher que não leva desaforo para casa e adora expor seus posicionamentos com os seguidores. No último sábado, dia 9, a cantora usou as redes sociais para falar sobre a suposta traição que teria colocado fim no namoro com Murilo Huff.

Começou a invenção de história desse povo que não tem o que fazer? E eu já tinha previsto, né? Parem de mentir envolvendo vidas? Isso ainda vai acabar mal. Não acreditem em nada que vocês não ouvirem da minha boca ou da boca da pessoa envolvida. Cansada de tudo isso. De ontem para cá já arrumaram 30 caras e afirmaram que eu estou com eles. Agora afirmam que o Murilo me traiu? Ah vai para p*ta que pariu? Vocês são previsíveis demais. Respeitem as pessoas e parem pelo menos de mentir, escreveu no Twitter.

Já Murilo, disparou: Acordei com alguns perfis de fofoca me mencionando dizendo que eu traí a Marilia. O que não é verdade. O motivo do nosso término não tem NADA a ver com isso. Será que não entendem que essas mentiras prejudicam a vida das pessoas?. Eitaaa!