À primeira vista parece uma ótima notícia. As cidades do Grande ABC, nos oito primeiros meses de 2021, arrecadaram 11,52% a mais que no mesmo período do ano passado. Entretanto, basta uma análise um pouco mais apurada para verificar que não passa de mero jogo de números, ou melhor, uma espécie de miragem financeira.

Isso porque a inflação acumulada entre janeiro e agosto atinge a casa dos 9,94%, ou seja, o crescimento líquido é de apenas 1,53%. Ainda assim continua parecendo bom, pois diante de período tão complicado como esse que o País vem atravessando, com a crise gerada pela pandemia de Covid-19, estar com saldo positivo já seria uma vitória.

Seria, pois existe ainda um agravante. As prefeituras possuem contratos que são reajustados pela inflação. Logo, se os índices oficiais continuarem a subir, essas contas também têm alta. Ou seja, as dívidas são majoradas na mesma proporção.

Além disso, a disparada inflacionária atrapalha a vida do contribuinte. Corrói o dinheiro do salário, eleva os preços nos supermercados, as contas de consumo e tudo mais que ele precisa pagar. Com isso, sobra menos no bolso e se torna necessário fazer opção de quais compromissos vão ser saldados. E dessa forma, corre-se o risco de os tributos serem deixados no fundo das gavetas, para quando for possível resolver.

Se até o ministro da Economia, que soube-se agora, possui fortuna escondida em paraíso fiscal, afirmou dias atrás que iria aplicar o ‘devo não nego’ em relação aos precatórios, por que o cidadão comum não pode agir da mesma forma?

Tudo isso obriga os gestores a trabalharem ainda com mais afinco para equilibrar o caixa da melhor maneira possível. Principalmente porque são poucos os sinais vindos de Brasília de que alguma coisa prática está sendo feita para domar o dragão da inflação. Pelo contrário, de polêmica em polêmica, os dias vão passando e as coisas se complicando cada vez mais.