Despenca ritmo da vacinação contra a Covid no Grande ABC

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/10/2021 | 00:01



O ritmo da vacinação contra a Covid-19 despencou no Grande ABC desde que as cidades finalizaram a imunização da primeira dose no público adulto no fim de agosto. Se há quase um mês, na semana entre os dias 12 e 18 de setembro, as sete cidades aplicaram 213.414 doses, na semana que terminou ontem o total não atingiu nem a metade, já que foram apenas 96.595 fármacos administrados pelas prefeituras, queda de 54,7%.

A mudança na velocidade está diretamente associada com a baixa procura pela segunda dose. O Diário mostrou no dia 2 de outubro que pelo menos 123 mil pessoas não haviam retornado aos postos de saúde para complementar o esquema vacinal, deste total, 60.368 são moradores de São Bernardo.

Os números comprovam a situação. Nas duas primeiras semanas de outubro foram aplicadas 192.242 segundas doses, ou seja, 13.731 a cada 24 horas, enquanto que nas duas últimas semana de setembro foram 314.596, média diária de 22.471, recuo de 38,9%. Entre domingo e ontem a região completou o esquema vacinal de apenas 54.957, pior marca desde a semana entre os dias 4 e 10 de julho, quando o foco estava todo na aplicação da primeira dose e 28.275 pessoas receberam a segunda imunização contra a Covid.

A Fiocruz, que fabrica no Brasil a vacina da Astrazeneca, alertou que o atraso da segunda dose pode “comprometer seriamente a efetividade das vacinas no País” e, portanto, “é de extrema importância realizar este monitoramento (da evasão) para promover ações que atuem de forma assertiva na resolução do problema”.

TERCEIRA DOSE

Disponível para idosos a partir de 60 anos, a dose suplementar da vacina também não emplaca no Grande ABC. Desde que foi disponibilizada, no início de setembro, o dia com o maior número de aplicações foi 6 de outubro, com 7.550 injeções. A média diária, no entanto, é de apenas 2.075.

ATUALIZAÇÃO DOS CASOS

Apenas três cidades da região, Santo André, São Bernardo e São Caetano, atualizaram as informações da Covid ontem e reportaram mais duas mortes e 32 casos. Com isso, o total de vitimas fatais da doença chegou a 10.278 e o de diagnósticos positivos a 260.044, sendo que, destes, 244.613 estão recuperados.

No Estado, no decorrer da pandemia houve 4.382.863 casos, dos quais 4.202.104 já estão recuperados. Houve também 150.728 óbitos.

O Ministério da Saúde confirmou mais 404 mortes e 16.451 casos de Covid em 24 horas. Com isso, o número de óbitos foi a 600.829 e o de infectados a 21.567.181.