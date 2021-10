Giovanna Antonelli comemora aniversário de 11 anos das filhas gêmeas

09/10/2021 | 21:02



Giovanna Antonelli comemorou os 11 anos de suas filhas Antonia e Sofia e publicou as fotos da festa neste sábado, 9. No perfil que mantém do Instagram, a atriz compartilhou a colorida decoração da mesa de aniversário das gêmeas, realizada na sexta-feira, 8. "Foi assim, com muita cor, que meus amores chegaram aos 11!", festejou Giovanna.

As meninas são fruto do seu relacionamento com o diretor Leonardo Nogueira. A atriz também é mãe de Pietro, de 16 anos, de seu relacionamento com o ator Murilo Benício. O ex-casal está na reprise de O Clone (2001) em Vale a Pena Ver de Novo.

Sobre sua personagem Jade, Giovanna contou em entrevista concedida ao Estadão: "foi uma personagem muito interessante de compor. De corpo e alma, nuances e conflitos".