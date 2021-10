Inglaterra goleia Andorra e amplia vantagem nas Eliminatórias da Copa

09/10/2021 | 18:09



Sem perder o embalo do vice-campeonato da Eurocopa, a seleção da Inglaterra venceu mais uma neste sábado e manteve a invencibilidade nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022. Fora de casa, os ingleses golearam a modesta equipe de Andorra por 5 a 0. Sancho, mesmo sem balançar as redes, foi o principal destaque do jogo, com duas assistências.

Os gols foram marcados por Chilwell e Saka, ainda no primeiro temp, e Abraham, Ward-Prowse e Grealish. A Inglaterra chegou aos 19 pontos, na liderança isolada do Grupo I. A Albânia aparece em segundo, com 15, após vencer a Hungria, fora de casa. E a Polônia está em terceiro lugar, com 14.

Os poloneses chegaram a esta pontuação ao também vencerem por 5 a 0, neste sábado. A goleada foi obtida em casa, diante de San Marino. Curiosamente, o atacante Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo no ano passado, não deixou sua marca ou deu assistência para algum gol.

Pelo Grupo F, a Dinamarca venceu mais uma e se manteve como a única seleção com aproveitamento de 100% até agora. Destaque da Euro, o time dinamarquês goleou a Moldávia por 4 a 0, fora de casa, e lidera a chave, com 21 pontos em sete jogos. Em segundo está a Escócia, que derrotou Israel por 3 a 2, em casa, e chegou aos 14 pontos. No outro jogo da chave, a Áustria derrotou as Ilhas Faroé por 2 a 0.

No Grupo D, a Ucrânia superou a Finlândia por 2 a 1, enquanto Bósnia-Herzegovina bateu o Casaquistão por 2 a 0. Pelo A, a Irlanda ganhou do Azerbaijão por 3 a 0 e a Sérvia venceu Luxemburgo por 1 a 0. No B, a Grécia derrotou a Geórgia por 2 a 0 e a Suécia aplicou 3 a 0 em Kosovo. E, pelo Grupo C, a Lituânia fez 3 a 1 na Bulgária, enquanto a Suíça bateu a Irlanda do Norte por 2 a 0.

CRISTIANO RONALDO MARCA EM AMISTOSO - De "folga" na rodada das Eliminatórias, a seleção de Portugal fez novo amistoso com Catar neste sábado. Em casa, os portugueses venceram os anfitriões da Copa do próximo ano por 3 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, nos acréscimos.

No Grupo A das Eliminatórias, o time de Portugal está em segundo lugar. Já o Catar é a única seleção classificada para a Copa até agora, por ser a sede.