Em show, Maluma dedica canção às vítimas de voo que saiu antes do dele

09/10/2021 | 17:10



Maluma está sendo muito mencionado nas redes sociais após um triste ocorrido.

O cantor tinha um show marcado para a última sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, e quando estava no aeroporto de Atlanta, no mesmo país, o voo que saiu antes do dele sofreu um acidente e todos que estavam à bordo acabaram morrendo.

A situação o deixou muito abalado, e fez com que mais tarde no show daquele dia, ele dedicasse uma canção às vítimas do acidente. A explicação do ocorrido foi dada por ele mesmo durante o show, como vídeos de fãs mostraram.

Nos Stories de seu Instagram, Maluma aproveitou para comentar como estava se sentindo:

Que dia tão louco e lindo ao mesmo tempo. Hoje lembrei da fragilidade da vida em mais de uma ocasião. As coisas materiais não valem de nada quando não estamos vivos e respirando. Levo todos no meu coração. Abracem os seus e digam o quanto os amam antes que seja tarde. Amo muito vocês, de verdade. É lindo tudo o que eu construí, mas não vale de nada se eu não tiver com quem compartilhar.