Atrações invadem shoppings no mês das crianças

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/10/2021 | 00:01



Mês das crianças é sinônimo de diversão. Por isso, os shoppings do Grande ABC prepararam atrações para agradar a família durante o mês de outubro. Personagens adoráveis estarão pela região.

Em Santo André, o Shopping ABC terá o Camping – Os Jovens Titãs em Ação. Entre os dias 1 e 24 de outubro, o centro de compras recebe parque inédito, repleto de aventuras, com a presença da turma de adolescentes com superpoderes.

O funcionamento vai de domingo a sexta-feira, do meio-dia às 19h30, e aos sábados, das 10h às 21h30. Na terça-feira, Dia das Crianças, a atração funciona das 10h às 21h30. Para inscrição e regulamentos é possível conferir o site shoppingabc.com.br.

O Atrium Shopping, também em Santo André, até terça-feira, oferece oficinas para a produção de vídeos para o TikTok e Reels do Instagram, além de área para gamers. A ideia é que as crianças possam viver um dia de influencers. Para participar, precisa agendar na recepção.

Já o São Bernardo Plaza Shopping promove circuito de brincadeiras e entretenimento até 31 de outubro. Uma das atrações é a Floresta Encantada, que terá sessões de contação de histórias hoje e no dia 12. Os pequenos poderão se divertir com bexigas em formato de animais. É preciso se cadastrar pelo link https://flugo.com.br/booking_type id=578&place=3127.

No Park Shopping São Caetano, a atração principal é o Show da Luna! Até o dia 17, o endereço destina espaço exclusivo com monitores que farão atividades gratuitas com crianças de 4 a 10 anos. Ao todo serão nove oficinas.

No dia 12 de outubro haverá um Meet&Greet da Luna, onde as crianças poderão tirar foto com a personagem. Para isso é necessário agendar horário pelo aplicativo Multi.

O shopping Praça da Moça, em Diadema, será palco para o Labirinto Muito Louco com a Turma da Mônica. Nele, os visitantes percorrem caminhos enigmáticos com espelhos e surpresas. Atração é monitorada por câmeras e as imagens são exibidas ao público que está passeando pelo shopping.

Diante da programação, é só chamar a família para se divertir. E não esqueça de tomar todos os cuidados contra a Covid-19. Aproveite o mês das crianças com segurança.