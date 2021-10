Integrantes do grupo Little Mix deixam de seguir Jesy Nelson

09/10/2021 | 16:11



Parece que o clima entre Jesy Nelson e as integrantes do grupo Little Mix está tenso! Isso porque Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards deixaram de seguir a ex-colega de banda no Instagram.

Vale lembrar que Jesy, que deixou de participar do grupo em dezembro de 2020, também já havia dado unfollow nas meninas na mesma rede social.

A notícia desta rixa entre as cantoras veio depois de críticas recebidas por Jesy, que foi acusada de blackfishing - quando mulheres brancas tentam parecer negras - após o lançamento da música Boyz, com Nicki Minaj.

Em entrevista para a revista Vulture, Jesy falou sobre o assunto:

- O tempo todo em que estive em Little Mix nunca recebi nada disso [acusações de blackfishing]. E então eu saí [da banda] e as pessoas de repente começaram a dizer isso. Eu não estava nas redes sociais naquela época, então deixei minha equipe [lidar com isso], porque foi quando eu tinha acabado de sair. Mas quero dizer, tipo, eu amo a cultura negra. Eu amo música negra. Isso é tudo que eu sei, foi com isso que cresci. Estou muito ciente de que sou uma mulher britânica branca. Eu nunca disse que não era.