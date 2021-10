Após polêmica em live com ex-noiva, Lucas Penteado se manifesta: Eu não tinha o direito de expor a intimidade de ninguém

09/10/2021 | 16:10



Lucas Penteado gerou polêmica ao fazer uma live em que exibia uma suposta traição cometida pela ex-noiva, Julia Franhani. Depois disso, ela usou as redes sociais para rebater críticas e desmentir a traição, e também relatou como foram os últimos dias do relacionamento com o ator.

Em um vídeo de mais de sete minutos publicado no Instagram, Lucas Penteado pediu perdão para a ex-noiva e publicou um posicionamento sobre o assunto. Na legenda, ele escreveu:

Peço perdão para a minha ex-noiva e toda sua família e amigos, mesmo sabendo que isso não vai desfazer a exposição que ela sofreu, ainda sim peço perdão, eu não tinha o direito de expor a intimidade de ninguém e reconheço isso. Rezo e peço para que Deus conforte seu coração e abençoe a você e toda sua família. Deus é bom o tempo todo.

Em seguida, ele começa dizendo:

- Eu imagino que vocês estavam aguardando um posicionamento meu. Eu vim aqui de cara limpa. (...) Uma mensagem, um comentário ou um vídeo expondo, ofendendo ou julgando alguém pode até tirar uma vida. Eu não fazia ideia disso até poucos dias atrás. Eu não fazia ideia do quão forte era uma rede social. (...) Alguns dias atrás eu fiz uma live expondo uma intimidade minha e a da minha ex-noiva, e após essa live ela foi humilhada e ameaçada na internet.

O ator ainda comenta sobre o poder e o alcance das redes sociais:

- Não estou aqui para falar sobre as minhas questões pessoais pós-ataque, não vim falar sobre isso. Acho que não é necessário nesse momento falar sobre isso, é necessário eu reconhecer que, a partir daquela live, expondo a intimidade de uma outra pessoa, sim, neste momento, eu cometi um erro. Nada dá o direito da gente expor a intimidade de alguém. Peço que parem os ataques com a minha ex-noiva. Eu não deveria ter feito uma live sobre um assunto íntimo.