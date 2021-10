Idealizador do Rock in Rio diz que Lady Gaga não tem interesse em fazer shows na América Latina

09/10/2021 | 16:10



Notícias tristes para os fãs de Lady Gaga!

Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio, conversou com a Veja e comentou que as duas pessoas que mais sonha em colocar nos palcos do festival são Roberto Carlos e Lady Gaga. Infelizmente, apesar de tentativas para trazer a cantora ao Brasil, ele conta que há desinteresse por parte dela em fazer shows na América Latina.

- Há quatro anos ela cancelou a vinda por motivos de saúde e fiquei frustrado. Nós a procuramos agora, mas não tem interesse, no momento, em turnês na América Latina. Vou continuar enchendo a paciência dela.

Para quem não se lembra, a cantora estava para cantar no Palco Mundo do Rock in Rio de 2017, mas cancelou o show às vésperas do festival, o que gerou muita chateação e revolta em seus fãs.