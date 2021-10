Nathalia Dill encerra contrato com a TV Globo: Momento ideal para explorar novos caminhos

09/10/2021 | 15:11



A atriz Nathalia Dill encerrou o contrato com a TV Globo após quase 15 anos de trabalho na emissora! Em uma publicação feita no Instagram neste sábado, dia 9, a artista publicou imagens de algumas personagens que interpretou e explicou a saída:

Há alguns meses que eu queria dividir com vocês, essas mais de quatro milhões de pessoas que me seguem e formam toda essa comunidade e rede de afeto e apoio, uma novidade bem importante. Refletindo bastante sobre os rumos da minha carreira, que começou no teatro e se expandiu para a televisão e para o cinema, concluí que agora é o momento ideal para explorar novos caminhos, experiências e projetos. O formato de contrato longo que eu mantinha com a TV Globo terminará no fim de 2021. A partir daí iniciaremos uma parceria sob outra dinâmica, por obra certa.

A atriz ainda agradeceu pelo período em que esteve na emissora:

Tenho um carinho enorme por essa emissora que sempre me acolheu, ensinou, valorizou minha arte e com quem sempre tive uma troca transparente e respeitosa. Foram quase 15 anos de trabalho intenso e me sinto honrada por ter ajudado a contar tantas histórias e dar vida a tantas personagens incríveis. As parcerias construídas ao longo dessa trajetória dentro dessa casa continuarão vivas e pulsantes. Tive a sorte de contracenar com lendas vivas, de aprender com todas as equipes e direções com quem trabalhei. Aproveito para agradecer aqui aos fãs do meu trabalho que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada, apoiando e prestigiando minha carreira e meus projetos.

Por fim, Nathalia conclui:

E assim, sigo rumo à novos projetos, muito animada e cheia de energia para o novo, para o porvir, para novos horizontes e descobertas. Ps: por questões de falta de espaço no carrossel, ficou faltando nossa icônica Fabiana. Mas pode deixar, a Fabiana te perdoa, Instagram hahhahaha. Eita. Faltou a Santinha também! Acabei de ver.

Nathalia já havia comentado sobre o assunto ao responder a publicação da colunista Carla Bittencourt no Instagram na última sexta-feira, dia 8, quando afirmou:

Querida, obrigada pelo carinho. Mas você poderia ser menos sensacionalista. Eu estou muito feliz com os rumos da minha carreira. Essa decisão não tem relação nenhuma com redes sociais e afins. E sim com novos objetivos. O triste é ver a minha trajetória num post que só pensa em like.