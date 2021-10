Simone fala sobre dificuldade para aceitar o corpo acima do peso: Não gosto

09/10/2021 | 11:10



Sincerona! Na última sexta-feira, dia 8, Simone Mendes, da dupla com Simaria, admitiu não gostar do corpo quando está acima do peso. A cantora estava usando as redes sociais para responder algumas questões do fãs, quando uma internauta perguntou:

Como se aceitar gordinha? Tenho esse problema.

E Simone respondeu:

Vou falar por mim. Eu não gosto quando estou muito acima do peso. Tem gente que se ama estando acima do peso. Eu tenho uma amiga que se ama, vai para a praia, põe a roupa que quer, ela é feliz! Você poderia procurar vídeos de pessoas que se gostam da forma que são. Acho que poderia te ajudar.

Recentemente, a cantora mostrou a evolução do processo de emagrecimento após passar pela reeducação alimentar e posou com um macacão justinho.

Galera, já podem fazer a montagem. Quem lembra deste macacão? A gente tem as roupinhas antigas... Tem que guardar para usar um dia! É isso aí.