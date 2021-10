Metrô, CPTM e EMTU têm mudanças por conta do feriado

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/10/2021 | 10:29



Os serviços de transporte público da Grande São Paulo terão mudanças na operação durante o fim de semana prolongado, por conta do feriado de 12 de outubro. As alterações ocorrem nos trens, metrôs e ônibus intermunicipais e incluem interdições e circulação reduzida em alguns períodos. Confira as mudanças:

CPTM - Na segunda-feira (11) as sete linhas da CPTM vão operar com grade de intervalos semelhante a de um sábado e na terça-feira (12) a grade será semelhante a de domingo.

A circulação de trens na Linha 8-Diamante será interrompida nos dias 10 e 12 de outubro entre as Estações Comandante Sampaio e Carapicuíba durante todo o horário comercial (4h00 à meia-noite), por conta de obras da Prefeitura de Osasco para a construção no viaduto Miguel Costa, que passará sobre via férrea.

Durante o período de interrupção a CPTM acionará o sistema Paese para atender os passageiros que utilizam estas duas estações, além de Gen. Miguel Costa e Quitaúna, que estarão fechadas nestes dois dias.

Todos os detalhes sobre a interrupção estão no https://www.cptm.sp.gov.br.

Vale lembrar que no dia 11 de outubro, segunda-feira, todas as estações da Linha 8-Diamante funcionarão normalmente.

EMTU - No feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, todas as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de domingo. Na segunda-feira, 11, a operação será de dia útil normal em todas as regiões metropolitanas. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Metrô - Neste feriado o Metrô programou operação diferenciada nas linhas 15-Prata e 1-Azul. No próximo sábado (9), todas as linhas terão operação normal com frotas habituais em circulação. Já no domingo (10), na Linha 15-Prata prosseguem os testes programados no sistema de controle de movimentação dos trens e todas as estações ficarão fechadas das 4h40 às 16h00. Estes testes fazem parte do protocolo de segurança que antecedem a inauguração da futura estação Jardim Colonial. Durante a interdição, os passageiros serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE, que circularão entre as estações Vila Prudente e São Mateus até a volta da circulação dos trens, às 16h.

Na estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, a mudança acontece no domingo e na terça-feira, 12. Para dar início às obras civis que permitirão a instalação das portas de plataforma nesta estação, haverá interdição de uma das vias durante todo o dia. Durante a interdição, os passageiros serão orientados sobre qual plataforma utilizar para embarque. Vale destacar que a frota de trens em operação em todas as linhas será semelhante a de um domingo típico.

Na segunda-feira (11), todas as linhas terão funcionamento normal, sem interdições, e as frotas em circulação serão específicas para atender a demanda neste dia, com trens reservas preparados para entrar em circulação caso ocorra aumento de demanda. Na terça-feira (12), as linhas funcionarão normalmente, porém com frota semelhante a de domingo.

ViaQuatro e ViaMobilidade - As Linhas 4-Amarela e 5-Lilás vão funcionar na segunda-feira (11) com oferta de trens de dia útil e na terça-feira (12) equivalente a um domingo. As equipes estarão prontas para ajustar a frota se necessário. No fim de semana, a operação terá a circulação de trens igual a de outros sábados e domingos.

Bilhetes - Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é em QR Code. O passageiro pode adquirir o Bilhete Digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP, disponível para Android e IOS, ou pelo WhatsApp oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito ou nos estabelecimentos comerciais parceiros sinalizados. Quando for em papel, é importante tomar alguns cuidados ao manusear e armazenar os bilhetes que não serão usados imediatamente: não amasse, não dobre e não molhe.

Bikes - Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.