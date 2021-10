Virginia Fonseca diverte a web ao mostrar reação de Zé Felipe: É feio desse tanto

09/10/2021 | 10:10



Não é novidade que Zé Felipe adora uma fofoca, não é mesmo? Desta vez, o cantor se tornou um dos assuntos mais comentados da internet após ser filmado por Virginia Fonseca fazendo piada de um vídeo viral do Tik Tok.

Na gravação, o filho de Leonardo rebateu os comentários de dois influenciadores digitais Gabriel Breier e Gabriel Prestes Souza que dispararam comentários ofensivos contra as mulheres.

- Eu não treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta para ficar pegando mina com circunferência abdominal larga, disparou um dos TikTokers.

- Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes retos simplesmente para pegar mina feia, acabada e deprimida?, completou o outro.

Indignado, Zé terminou de ver o vídeo e respondeu:

- Ele cuida, ele faz dieta, arruma os dentes... E é feio desse tanto. Pelo amor de Deus, meu companheiro. Um tem que tomar banho com braço aberto para não descer no ralo e o outro é uma mistura de Marquito do Programa do Ratinho com o capeta.

Sem esperar a reação exagerada do marido, Virginia caiu na gargalhada, mas ele continuou zoando os jovens:

- Querendo falar aí... De pegar mina. Quem quer pegar vocês? Pelo amor de Deus, me ajuda, brincou.

Em seguida, não demorou muito para que o artista parasse nos Trending Topics do Twitter.

Zé Felipe representa demais, passo mal de rir, comentou uma fã.

Não tenho maturidade para o Zé Felipe, ele é demais, riu outra.

O Zé Felipe esculachando os héteros tops do TikTok é tudo que eu precisava para o dia de hoje, escreveu a terceira.