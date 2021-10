Azulão empata com a líder Lusa no Canindé

Da Redação

Em partida válida pela sétima rodada do Copa Paulista, São Caetano e Portuguesa ficaram no empate (1 a 1) ontem à tarde, no Canindé. Com o resultado, o Azulão foi a seis pontos no Grupo 4 e segue firme na busca por vaga na próxima fase da competição. A Lusa chegou aos dez e segue na liderança da chave.

Com primeiro tempo agitado, o time do Grande ABC tentava impor ritmo à partida e desde os minutos iniciais foi para cima do adversário. Assim, oportunidade para abrir o placar se sucediam, mas a boa postura do sistema defensivo do time do Canindé destruía as principais jogadas.

Já a primeira chance da Portuguesa veio aos 13 minutos, com Diogo Marzagão. Após tentativa de cruzamento para a área, a bola desviou e quase enganou Luiz. O Azulão voltou a assustar com Portuga, aos 23. O atacante fez boa jogada, limpou a marcação e bateu, mas o goleiro Thomazella fez boa defesa.

E a pressão deu resultado. Aos 27 minutos, Marcelinho recebeu na entrada da área, de frente para o gol, e bateu colocado, no ângulo: 1 a 0. Depois do gol, a Lusa reagiu e passou a tomar as ações da partida. Após duas chances frustradas, enfim a Lusa chegou ao empate. Caio Mancha, aos 44, deixou tudo igual em linda cobrança, deslocando o goleiro.

Na segunda etapa, a Lusa começou atacando mais e criando chances. Aos 17 minutos, Lucas Dougla tentou de cabeça, mas foi à esquerda de Luiz. A melhor chance foi aos 27, quando os donos da casa já dominavam a partida. Após levantamento na área, Tito entrou sozinho e bateu firme. A bola parou na trave. A Portuguesa continuava pressionando, mas a defesa azulina conseguia neutralizar. E foi assim até o apito final.

A próxima partida do Azulão é contra o Taubaté, dia 12, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.