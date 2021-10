Time de São Bernardo se reencontra depois de 30 anos

Heitor Agricio

Especial para o Diário



09/10/2021 | 10:07



Amigos do clube da Volks, atletas de basquete de São Bernardo voltam a se encontrar após 30 anos. O companheirismo, desde 1977, inclusive originou equipe que, ao longo dos anos, construiu história de grandes amizades. “A maioria se conheceu nas quadras e bailes de Carnaval do clube”, entrega Jorge Mendes, 58 anos, administrador de empresa e um dos integrantes da turma.

Juntos, participaram de diversos torneios amadores nos anos 1980 e conquistaram vários títulos regionais, como os Jogos Populares de São Bernardo, os Jogos da Primavera em Diadema e o primeiro Aberto de Santo André. Porém, quis o destino que nos anos 1990 a equipe acabasse se dispersando. O motivo teria sido mudanças de alguns dos jogadores para outras cidades, Estados e até o Exterior, impossibilitando, assim, a reunião para jogar e competir, o que, consequentemente, causou o afastamento temporário do elenco.

Em 2019, entretanto, em torneio masters na cidade de Amparo, no Interior, dois dos atletas se reencontraram na final. Resolveram se reunir e decidiram tentar juntar novamente os amigos, o que foi feito pelas redes sociais. Mas novo adiamento aconteceu, desta vez por causa da pandemia. Com a flexibilização da quarentena e a volta gradual de eventos, o grupo, enfim, se reencontrou. E, agora, 30 anos depois, viu no 3º Torneio da Independência de Basquete Master, no Clube Internacional de Regatas, em Santos, na Baixada Santista, a oportunidade perfeita para lembrar velhos tempos. “A amizade, mesmo após tanto tempo e a distância, nunca se abalou, e mais uma vez vamos estar juntos fazendo o que mais gostamos, jogar basquete e confraternizar com os amigos e familiares”, diz Reginaldo Ruiz, 57, administrador de empresa.

A equipe do Grande ABC, que vai disputar na categoria +55, terá Richard Jonas, Jorge Mendes, Reginaldo Ruiz, Carlos Alberto, Cesar Linhares, Valmir Francisco, Gersilando, Paulão, Herivelto, Pulga e Enneo Camargo.





CERVEJA

Do reencontro surgiu até mesmo uma cerveja. Um dos responsáveis pela reunião é mestre cervejeiro e decidiu envasar receita especial para o evento, batizada de Celebration – A Cerveja dos Grandes Reencontros, que será presenteada aos amigos no torneio.