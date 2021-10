Douglas Luiz chega a Barranquilla e seleção fica completa para encarar a Colômbia

09/10/2021 | 10:00



O meia Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, se apresentou à seleção brasileira na noite de sexta-feira, já em Barranquilla, na Colômbia, onde o time comandado pelo técnico Tite encara a equipe da casa, neste domingo, em jogo adiado da quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ele foi chamado para o lugar do volante Casemiro, do Real Madrid, desconvocado por conta de um processo infeccioso no dente siso.

Aos 23 anos, Douglas Luiz retorna à seleção brasileira após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, juntamente com o atacante Antony e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, dois jogadores que estiveram em campo na última partida do Brasil contra a Venezuela, na quinta-feira, em Caracas.

"Primeiramente muito feliz por essa nova oportunidade. Uma grande honra estar representando o nosso país novamente. É um Douglas com certeza muito mais maduro, muito feliz por ter conquistado a medalha e ter deixado o ouro no nosso peito", comentou o meia.

Em Barranquilla, a seleção brasileira fará apenas um treinamento, na tarde deste sábado. A atividade está marcada para as 16 horas locais (18 horas de Brasília) no estádio Metropolitano Roberto Menéndez, palco da partida do dia seguinte, às 18 horas (de Brasília).

Na sequência, o Brasil ruma para Manaus, onde jogará contra o Uruguai na próxima quinta-feira. O encerramento desta Data Fifa de outubro, contra os uruguaios, está marcado para 21h30 (de Brasília), na Arena Amazônia.

Com 27 pontos conquistados e 100% de aproveitamento, o Brasil é o líder isolado das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A Colômbia, que vem de empate com o Uruguai na última rodada, ocupa a quinta colocação, com 14.