O dever da imprensa

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 23:59



O governo interino de São Caetano, administrado pelo vereador Tite Campanella (Cidadania), aumentou os gastos de dinheiro público com cestas básicas. O Palácio da Cerâmica até tentou uma manobra para dar a impressão de que o valor havia diminuído, de R$ 33 milhões para R$ 18,1 milhões, mas o que houve foi a redução da vigência do contrato, de um ano para seis meses. Feitas as contas, salta aos olhos a ampliação proporcional de 9,67% nos custos ao erário. Mês passado, o Diário havia revelado sobrepreço em alguns itens alimentares – no arroz branco, por exemplo, o pacote de 5 quilos fornecido à Prefeitura custava 40% mais caro do que o vendido em supermercado da cidade.

É esta atenção que o jornal confere aos gastos públicos, expondo aquilo que muitos políticos gostariam de manter escondido, que valida a existência do jornalismo. Escarafunchar documentos, arquivos, licitações, atas e editais é obrigação do repórter. Publicar conclusões destas investigações minuciosas é dever dos veículos de comunicação. Doa a quem doer. Este escrutínio nas contas das prefeituras do Grande ABC – todas elas – é o que causa imensa contrariedade a determinados donos do poder na região. Especialmente naqueles que têm algo a manter sob sigilo. A busca pela ampla transparência na forma como as administrações gastam o dinheiro dos impostos é função do jornalismo profissional.

Expor verdades inconvenientes causa reações, por vezes absolutamente ferinas. Como bem definiu o jurisconsulto baiano Rui Barbosa (1849-1923) em sua antológica conferência A Imprensa e o Dever da Verdade, proferida em sua terra natal em 1920, o jornalismo existe para incomodar os acomodados: “A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alveja, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do que a ameaça”. Quem poderia argumentar o contrário?