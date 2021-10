Efeitos da suspensão em licitações

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 23:58



As empresas que contratam com o poder público estão sujeitas, caso deixem de cumprir com as obrigações previstas no edital e no contrato decorrente, às sanções previstas no artigo 87 da lei número 8.666/1993. Nesse sentido, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá aplicar ao contratado as sanções de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a dois anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Como visto, uma das sanções previstas no dispositivo legal supracitado consiste na suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a dois anos. Nesse contexto, emerge-se dúvida quanto à extensão de seus efeitos da sanção perante os órgãos públicos. Inclusive, as interpretações sobre o disposto legal em apreço dividem a doutrina e os tribunais. É entendimento do Tribunal de Contas da União que a punição prevista nesse artigo fica restrita às contratações pelo ente que aplicou.

De outra banda, é entendimento assentado do colendo Superior Tribunal de Justiça, interprete maior da legislação federal, que a sanção prevista no referido artido estende-se a toda a administração pública e não apenas ao órgão ou ente federado que as aplicou. No recurso especial número 151.567, o STJ decidiu que é irrelevante a distinção entre os termos administração e administração pública constantes do artigo 87 da lei 8.666/1993 e que a limitação dos efeitos da suspensão de participação de licitação não pode ficar restrita a um órgão do poder público.

Isso porque o artigo em apreço não faz distinção entre os entes do poder público, de maneira que a sanção ali prevista produz efeitos em relação à administração pública em geral, em todos os níveis e em âmbito nacional. Além disso, a administração pública é una, isto é, de natureza única, sendo que apenas as suas atribuições são distribuídas de forma decentralizadora, para gerir o interesse de sua comunidade.

Fato é que, se levada à questão ao Poder Judiciário, cabível a nulidade nos casos em que a administração pública contrate, independentemente da constatação de má-fé, com empresa impedida, podendo ser pleiteado, inclusive, o ressarcimento dos cofres públicos com a devolução do lucro obtido pela empresa contratada, acrescida de correção monetária e juros de mora, em função da violação ao disposto na lei de licitações.



Renato Alisson de Souza é coordenador do Observatório Social de São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR

Oportunistas>

Segundo o filósofo francês Jean d’Ormesson, a inéptocracia, palavra inventada por ele mesmo, descreve a democracia de vários países, inclusive a do Brasil, como sendo sistema de governo onde os menos capazes de liderar são eleitos pelos menos capazes de produzir, e onde os integrantes da sociedade com menos chance de se sustentar ou ser bem-sucedidos são recompensados com bens e serviços pagos pela riqueza confiscada de número cada vez menor de produtores. A teoria pode ser confirmada por aqui, nas terras de João Ramalho, onde, se não houver mudança significativa da postura da população, a partir do próximo pleito serão eleitos mais seis vereadores, com a anuência dos omissos, isentões e oportunistas em geral.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Paul Harris – 1

A Paul Harris, em São Caetano, é exemplo de biblioteca viva, que ao longo dos anos estimulou a leitura, incentivou a produção literária, realizou eventos variadíssimos, se aproximou da comunidade, atraiu frequentadores das cidades vizinhas, como eu, seja com seu acervo ou atividades, inclusive com inclusão digital, deixando a todos muito orgulhosos. Nós, pesquisadores, leitores, autores, estudantes, educadores, frequentadores das rodas de conversas, oficinas, lançamentos de livros, cursos, palestras, esperamos ótimo, amplo e novo espaço (Política, dia 21), com equipamentos e livros atuais à altura dessa biblioteca, que nunca se acomodou, e pode e deve cobrar dos senhores vereadores e prefeito: respeito!

José Nicoletti

São Bernardo



Paul Harris – 2

Trabalhei na Biblioteca Paul Harris por cerca de dez anos e, antes disso, como professora em várias escolas municipais e particulares de São Caetano. Presenciei o grande fluxo de alunos, educadores, professores, universitários, leitores e profissionais das mais diversas áreas que utilizam esse espaço sociocultural, sendo para emprestar livros, ler jornais e revistas, usar a internet, estudar ou pesquisar no local, ou ainda participar de cursos, palestras, atividades literárias, rodas de conversas, preparar aulas, levar alunos para visitas monitoradas ou as sempre lotadas atividades dos escritores da Academia Popular de Letras. Uma ilha, onde intelectuais dos mais variados credos e ideologias se reúnem em torno do livro, da palavra, lendo, declamando, partilhando ideias, textos, músicas, performances, tudo gratuitamente, incentivando a produção literária, contribuindo para divulgação e acesso à leitura e à informação, respeitando seus clientes, que variam idades, formações e necessidades. Como munícipe, professora, mãe e avó, considero a biblioteca muito útil, imprescindível e ponto forte da educação para desenvolvimento e o exercício da cidadania.

Vilma Joana Leão

São Caetano



600 mil

Ontem o Brasil atingiu 600 mil mortes pela Covid-19, mesmo com o aumento da vacinação. E os encaminhamentos confusos dos organismos vinculados ao governo federal deixam em dúvida de como será nosso futuro nesta pandemia. Uma situação inaceitável. A saúde tem de ser prioridade.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Escândalos

Os três poderes da Nação dão a nós diariamente inúmeros temas para desenvolvimento de críticas construtivas e sugerir melhoras para nosso povo, sem concentrar todas nossas energias em apenas um prefeito da região, direta ou indiretamente escolhido pelo nosso voto há menos de um ano. Assim, depois de haver provas reais, podemos identificar e combater o pequeno transgressor das leis e também dar a maior importância aos escândalos fazem País ser visto como fonte inesgotável de notícias vergonhosas, das quais este Diário tem dado apenas pequena e discreta divulgação em textos de pé de página. Espero que a Redação do jornal possa rever suas prioridades regionais e acentuar os importantes assuntos federativos que nos afetam, e que devem fazer parte, por sua gravidade nacional, dos titulares de Primeira Página.

Ruben J. Moreira

São Caetano