Chico na Band. Chico em Santo André

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 22:35



Hoje vai a primeira composição de fotos de um encontro musical realizado em Santo André com a presença de Chico Buarque, então com 20 anos de idade. Data: virada de 4 para 5 de janeiro de 1965. Local: Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André. Promoção: Ausa (Associação dos Universitários de Santo André).

As apresentações foram noticiadas pelo News Seller (hoje Diário). Por indicação do arquiteto Euclydes Rocco Jr, o Tidinho, localizamos a matéria, que Memória republicou seis anos atrás, na edição de 28 de maio de 2015.

Em 1965, o semanário que antecedeu o Diário era impresso pelo sistema gráfico do chamado chumbão, as fotos em clichês, diferente do sistema atual. Por isso, as imagens não estão boas. Mas constituem um documento valiosíssimo, daí por que voltamos a publicá-lo – como gancho, o programa de Milton Parron com Chico Buarque. Não percam.

SANTO ANDRÉ

Chico Buarque se apresentou pelo menos quatro vezes em Santo André, três delas trazido pelo Tidinho Rocco, seu contemporâneo na Faculdade de Arquitetura. Chico cantou em show do Ocara, num clube de automobilistas e na Sociedade Italiana.

Houve, também, uma apresentação de Chico, com o MPB-4, no Primeiro de Maio FC, esta por iniciativa de Sérgio Dante Ballarini, que é primo do Tidinho e com cobertura do Diário.