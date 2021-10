MP recomenda ao IIRGD a aceitar nome social de menores transexuais

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021



Por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) recomendou que as autoridades competentes publiquem ato normativo disciplinando o recebimento e a apreciação dos pedidos de inclusão do nome social nos documentos de identidade de crianças e adolescentes do Estado. A orientação consta de documento assinado pela promotora Luciana Bergamo na segunda-feira.

O Diário mostrou em julho a luta de mães para incluir o nome social dos filhos no RG. Na ocasião, MP e a SSP (Secretaria da Segurança Pública), pasta responsável pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), instituto que expede o RG, não se responsabilizavam pelas negativas sobre o assunto.

A recomendação do MP faz parte de inquérito instaurado para apurar possível irregularidade praticada pelo IIRGD ao negar a transexuais com menos de 18 anos a inclusão de seus nomes sociais nos respectivos documentos, condicionando a inclusão à prévia manifestação do MP ou ordem judicial.

O documento, expedido após reunião entre Luciana, a também promotora Fátima Bardelli e representantes da SSP, da Polícia Civil e do IIRGD, estabelece prazo de 30 dias para a SSP/IIRGD regulamentar o procedimento.</CS>