Sto.André entrega creche para 350 crianças na Vila Príncipe de Gales

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/10/2021 | 00:01



Com capacidade para atender até 350 crianças entre e 0 e 3 anos, a creche Profª Iara Balieiro Lima, na Vila Príncipe de Gales, foi entregue à população ontem pela Prefeitura de Santo André.

Também conhecida como creche Tamarutaca, a unidade tem quatro pavimentos, sete salas de aula, além de berçário, sala multimídia, brinquedoteca, biblioteca, ateliê de artes, sala de música, lactário, sala do sono, lavanderia e estrutura necessária para atendimento às crianças com acessibilidade.

“Dia especial para as famílias do Tamarutaca com a entrega desta que é a nona creche com infraestrutura de primeira entregue e não deixa nada a desejar em relação aos padrões de escola da rede particular. Seguimos para a décima unidade, que está em andamento para zerar o deficit de vagas no município”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A secretária de Educação, Cleide Bochixio, pontuou a importância da entrega do equipamento. “Sabemos que aqui, através dos anos, vamos ensinar muitas crianças. A rede agradece o olhar cuidadoso com nossos alunos e educadores. É um verdadeiro presente receber mais esta unidade em um mês tão especial quanto este de outubro, celebrando o Dia do Professor”.

A construção da creche é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Santo André e o governo federal por meio do Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil).