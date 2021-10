Santo André inicia agendamento para testes de Covid em estudantes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/10/2021



A Prefeitura de Santo André iniciou ontem em seu site o agendamento para a realização de exames de detecção de Covid-19 nos alunos do município. Deverão realizar o agendamento os responsáveis pelos estudantes das redes municipal e estadual que não responderam à pesquisa realizada anteriormente e responsáveis pelos alunos da rede privada.

Os agendamentos para os alunos matriculados na rede municipal pode ser feito até 5 de novembro, enquanto que os estudantes da rede estadual tem até o dia 14 de outubro para aderir ao estudo e os da rede particular até 15 de novembro.

Foram disponibilizados 15 mil testes sorológicos de detecção de imunoglobulinas IgG/IgM para crianças de 0 a 11 anos. “Nosso objetivo é identificar possíveis casos positivos e fazer o isolamento para evitar a propagação do coronavírus”, afirmou o secretário de Saúde, Márcio Chaves. Este inquérito de avaliação epidemiológica será realizado por amostragem.

Para a realização do exame, não é necessário que a criança esteja em jejum. O responsável deverá portar um documento de identificação com foto, além do CPF ou Certidão de Nascimento do aluno. “Essa testagem das crianças vai dar mais tranquilidade para as famílias e todos os educadores no atendimento e recepção aos alunos em nossas unidades escolares‘’, destacou a secretária de Educação, Cleide Bochixio.

Os testes serão realizados das 8h às 15h no Centro de Enfrentamento à Covid, na Avenida Ramiro Colleoni, 220, no Centro. O exame é realizado por punção venosa (coleta na veia). O resultado será liberado em 72 horas e, após a liberação, um SMS será enviado para o celular que for colocado no cadastro. O responsável terá 24 horas para visualização. Após esse período o resultado não ficará mais disponível.

Em casos de resultados com IgM reagente, a família será comunicada e orientada pelos funcionários da Secretaria de Saúde sobre os procedimentos a serem adotados.