Sica renuncia à candidatura e anuncia apoio a Patrícia na OAB

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 22:07



O advogado Leonardo Sica abriu mão da candidatura à presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo para lançar a advogada Patrícia Vanzolini, até então vice em sua chapa.



“Há três anos plantamos a semente da mudança. Cumprimos esse longo trajeto sem desviar dos nossos princípios e valores. Certos de que não há outro caminho de melhorar o País se não percorrendo a marcha das instituições. Nós nos habilitamos a essa marcha. A maioria das pessoas tem medo da mudança, mas nós temos de que nada mude. Ou a OAB muda ou a OAB acaba. Dentre os valores que colocamos como central a mudança está a participação feminina”, considerou Sica, ao justificar sua decisão.



Sica foi candidato à OAB paulista na última eleição, terminou na segunda posição, atrás do atual presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Dentro da Ordem, ele se colocava como opositor ao dirigente e estava, desde o ano passado, percorrendo o Interior em busca de adesão – os votos pelo Estado garantiram a vitória de Caio Augusto.



Doutora em direito penal pela PUC e professora da instituição, a criminalista Patrícia Vanzolini concorre pela primeira vez ao comando da OAB, que responde por 350 mil advogados. É a segunda mulher na corrida eleitoral interna – Dora Cavalcanti oficializou sua intenção, tendo Lazara Carvalho como vice.



“Chegou a hora de uma mulher, de um grupo novo, de idealismo e de toda essa energia estar a frente dessa instituição (OAB) fazendo-a grande. Sei que é uma missão grandiosa e sinto tanta alegria no meu coração quanto o peso nos meus ombros, pois sei que aqui represento a esperança de 350 mil pessoas. Eu me sinto preparada, pois acho que as coisas só chegam quando tem que chegar. Eu sinto que essa hora chegou. Me sinto liderando um projeto consistente, responsável, exequível e de dignificação da OAB e da advocacia”, comentou Patrícia.



Durante o evento de anúncio da mudança na chapa, nesta semana, duas advogadas do Grande ABC participaram. A presidente da subsecção de Santo André, Andrea Tartuce, e a vice-presidente da subsecção de São Bernardo, Carmela Dell’Isola – ambas devem ser candidatas nas eleições marcadas para novembro.



“A Patrícia Vanzolini tem uma trajetória combativa e irretocável como advogada criminalista, professora e militante de pautas importantes para melhorar a vida da advocacia”, disse Andrea. “Leonardo Sica nos deu uma verdadeira aula sobre espírito democrático ao colocar o interesse do grupo à frente de seu sonho. Sem dúvida a Patrícia é a gestora que a ordem precisa para voltar a protagonizar os debates em todos os segmentos da sociedade”, discorreu Carmela.