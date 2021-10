Sem acordo, greve da GM será julgada pelo TRT na quarta

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 20:05



O TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) marcou para quarta-feira, às 15h, o julgamento da greve dos trabalhadores da da GM (General Motors) de São Caetano. Ontem ocorreu a segunda audiência de conciliação. Não houve acordo em relação ao valor do vale-alimentação e da cláusula que trata dos direitos dos operários sequelados.

A paralisação entra hoje no nono dia e deverá permanecer até quarta-feira, quando acontecerão duas assembleias em que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano submeterá as deliberações da reunião de ontem aos funcionários para que eles decidam se voltam ao trabalho ou se permanecem de braços cruzados. “A situação está delicada. Não houve avanços significativos”, afirmou o presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão.

Após seis horas de reunião, os representantes da montadora e do sindicato entraram em acordo parcial sobre reajuste de 10,42%, que corresponde ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado entre setembro de 2020 e agosto de 2021. antecipação de metade do 13º salário de 2022 para 24 de fevereiro, aplicação da progressão salarial a cada seis meses e a GM se comprometeu a não descontar os dias parados e nem exigir a compensação das horas.

As partes não entraram em acordo com relação à cláusula que trata do direito dos acidentados. O sindicato quer que permaneça como está no acordo coletivo. A empresa, entretanto, pretende flexibilizar.

Com relação ao vale-alimentação, os trabalhadores pedem R$ 1.000 para os funcionários da chamada ‘grade nova’ e R$ 500 para os demais. A GM propôs R$ 200 para quem ganha até R$ 4.429 e R$ 100 para os demais. E alega que este benefício não fez parte de acordos coletivos celebrados anteriormente.

O sindicato respondeu que os valores propostas “não condizem com a realidade do que foi discutido na mesa de negociações”, onde apresentou e fixou em quadro de avisos que pagaria R$ 350 para quem recebe até R$ 4.429.

Ontem os trabalhadores foram dispensados pelo sindicato de comparecerem à empresa. Nos demais dias, eles iam até o local, participavam das assembleias e depois voltavam para casa.