Alemanha e Holanda vencem e abrem vantagem nas Eliminatórias da Copa do Mundo

08/10/2021 | 17:55



As seleções da Alemanha e da Holanda confirmaram o favoritismo nesta sexta-feira e venceram seus rivais, abrindo vantagem nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022. Atual vice-campeã mundial, a Croácia também somou três pontos e manteve a ponta em seu grupo.

Jogando em casa, no Volksparkstadion, em Hamburgo, o time alemão foi o que sofreu mais nesta sexta ao buscar a virada sobre a Romênia, por 2 a 1. Os romenos saíram na frente com gol de Ianis Hagi de bico, aos 8 minutos de jogo, após mandar entre as pernas do zagueiro Rüdiger. Ianis é filho do grande Gheorghe Hagi, destaque da Copa do Mundo de 1994.

Pouco antes do gol, a Alemanha chegou a ter um pênalti marcado e, logo depois, anulado pelo árbitro de vídeo. Algo incomum na Europa, o apoio do VAR foi lento e a marcação só foi cancelada quando Kimmich já estava pronto para bater a penalidade, aos 5 minutos.

Depois do susto, a Alemanha passou a cercar a defesa romena, sem sucesso. Os anfitriões eram dominantes, controlavam a posse de bola, mas cometiam erros no último passe e nas finalizações. A situação só mudou no segundo tempo, em bela trama da Alemanha na entrada da área, culminando em finalização certeira de Gnabry, aos 6.

A virada veio apenas aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Goretzka escorou na primeira trave e Müller, oportunista, completou com facilidade na segunda. A Romênia, que já estava abatida em campo, ofereceu pouca resistência e quase nenhuma ameaça à sexta vitória da Alemanha em sete jogos nestas Eliminatórias.

Os alemães lideram o Grupo J, com 18 pontos, seis de vantagem sobre a vice-líder Macedônia do Norte, que goleou Liechtenstein por 4 a 0. Ainda nesta sexta, Islândia e Armênia empataram por 1 a 1, pela mesma chave.

Na Letônia, a Holanda empolgou no primeiro tempo, quando anotou o único gol da partida. Aos 18, Depay cobrou escanteio na área e Klaassen completou de primeira para as redes. Depois disso, o time visitante caiu de rendimento e apenas administrou a pequena vantagem no placar.

Os holandeses lideram o Grupo G, com 16 pontos, contra 14 da Noruega, que empatou com a Turquia por 1 a 1. Montenegro ganhou de Gibraltar por 3 a 0, pela mesma chave.

Pela mesma rodada, a Croácia bateu Chipre por 3 a 0, fora de casa. Os croatas têm os mesmos 16 pontos dos russos, mas lideram por terem vantagem nos critérios de desempate. A Rússia superou a Eslováquia por 1 a 0, enquanto a Eslovênia goleou Malta por 4 a 0.

Pelo Grupo E, República Checa e País de Gales empataram por 2 a 2, enquanto a Estônia bateu Belarus por 2 a 0.