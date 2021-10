Motorista enfrenta tráfego lento em direção ao litoral paulista

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 16:15



Os motoristas que estão indo para o litoral paulista encontram tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, do km39 ao km 43, por conta do excesso de veículos. A pista norte da Via Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para inversão da mão de direção e montagem da Operação Descida.

As demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta Imigrantes) têm tráfego normal, tanto em direção ao litoral quanto no sentido São Paulo.

Além do congestionamento, os veículos também enfreentam tempo encoberto na pista e neblina no topo da serra, onde a visibilidade está prejudicada. Por causa disso, a Interligaçã foi bloqueada no Planalto, sentido São Paulo.

A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. A faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

O SAI está em Operação 5X3. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre somente pela pista norte da Imigrantes.

Feriado Nossa Senhora Aparecida

Desde da meia noite desta sexta-feira, quando se iniciou a contagem, mais de 40,6 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária Ecovias, responsável pela operação do SAI, registrou a passagem de 23,8 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 5,1 mil veículos e subiram mais de 2,5 mil veículos.

Mudanças na sinalização da PMN

Desde o dia 20 de setembro começou um teste operacional para mudança na atual sinalização do viaduto da Curva do S, no km 291 da Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande, que libera o trânsito no acostamento para quem segue sentido Mongaguá. A iniciativa busca verificar a viabilidade de alternativa que deverá reduzir congestionamentos na região. Recomendamos que pedestres e ciclistas utilizem somente a passarela para atravessar a rodovia.